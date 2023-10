Il Mondo delle Intercettazioni spiegato questa mattina alla Mediterranea

Si è tenuto questa mattina nell’aula magna Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria la conferenza stampa “Il Mondo delle Intercettazioni”, un interessante incontro con esperti, addetti ai lavori e professionisti del settore per fare “il punto” con la tecnologia galoppante in quest’ambito e l’adattamento della stessa al sistema giudiziario ed investigativo.

Sotto la lente anche il delicato passaggio che questo tipo di acquisizioni crea con il rispetto della Privacy dei soggetti interessati.

Inoltre si è chiarita l’individuazione di ciò che viene ritenuto giuridicamente rilevante e quello che può essere quindi acquisito dagli inquirenti. Spiegati anche i modi in cui i vari programmi o app vengono testati e dichiarati idonei prima della loro diffusione e utilizzo.

Il tutto anche in prospettiva di un sempre maggior utilizzo dell’Intelligenza artificiale che avrà un impatto notevole e progressivo anche in questo scampo. E’ stata un’interessante conferenza in cui si è spiegato, approfondendo grazie ai molteplici interventi, l’attuale utilizzo delle tecnologie informatiche nel settore delle intercettazioni.

