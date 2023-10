Lula: “Per noi Hamas non è gruppo terroristico”

“La posizione del Brasile è molto chiara: riconosce come organizzazione terroristica quanto indicato dal Consiglio di sicurezza dell’Onu, e Hamas non è riconosciuta dal Consiglio come organizzazione terroristica, perché ha partecipato alle elezioni nella Striscia di Gaza ed ha vinto“.

Queste sono le parole del Presidente Brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, che specifica: “Quello che abbiamo detto è che l’atto di Hamas è un’azione terroristica.

Il leader continua il suo discorso, aggiungendo: “Lo abbiamo detto chiaro e forte, che non è possibile compiere un attentato, uccidere innocenti, rapire persone, come hanno fatto loro, senza misurare le conseguenze. Ora ci troviamo di fronte alla follia del primo ministro israeliano, che vuole” cancellare “la striscia di Gaza, dimenticando che lì non ci sono solo soldati di Hamas, ma donne e bambini, grandi vittime della guerra” (fonte: ansa.it).

AO