Manovra. Osnato (FdI): Calano spread e rendimenti, mercati promuovono Governo

(DIRE) Roma, 30 Ott. – “I mercati, a quanto pare, l’hanno vista arrivare. Non mi riferisco alla segretaria del Pd, ancora oggi un partito invisibile nel dibattito delle idee, ma alla legge di bilancio che sta per essere approvata in Cdm. Oggi lo spread è sceso fin sotto quota 190 (quasi il 3% in meno) e il rendimento dei nostri Btp decennali è diminuito oltre un punto percentuale rispetto alla chiusura di ieri. Davvero, quindi, i risparmiatori temono un ‘disastro’ nei nostri conti pubblici come dice strumentalmente l’opposizione?”.

Così in una nota Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito. “La verità – prosegue l’esponente di FdI – è che l’Italia viene percepita come un Paese stabile con le finanze solide e una direzione chiara, grazie anche all’unità della maggioranza a dispetto di chi vorrebbe vederla divisa. I recenti rating di Standard & Poor’s e Dbrs confermano che possiamo guardare al futuro con fiducia, almeno per quanto dipende dal Governo e dal Parlamento. La sinistra stia tranquilla: stiamo lavorando anche per loro”, conclude Osnato. (Red/ Dire) 16:38 30-10-23