MO. Comitato protezione giornalisti: almeno 29 reporter uccisi

Dal 7 Ottobre: 24 palestinesi, 4 israeliani e un libanese

(DIRE) Roma, 30 ott. – Sono finora 29, 24 palestinesi, quattro israeliani e un libanese, i reporter uccisi nella nuova fiammata del conflitto in Medio Oriente divampata il 7 Ottobre: lo ha riferito il Comitato per la protezione dei giornalisti, organizzazione internazionale di tutela dei cronisti che ha base a New York.

I dati sono aggiornati a oggi. Dal 7 Ottobre gli assalti di Hamas nel Sud di Israele e la campagna di bombardamenti di Tel Aviv nella Striscia di Gaza hanno provocato oltre 9mila morti. L’ultimo cronista assassinato in ordine di tempo sarebbe Duaa Sharaf, palestinese, al lavoro per l’emittente Radio Al-Aqsa.

La giornalista è stata uccisa Giovedì scorso, in un bombardamento che ha colpito la sua abitazione nel quartiere di Yarmouk, a Gaza City. La scorsa settimana, l’esercito di Israele ha comunicato alle agenzie di stampa internazionali Reuters e France Presse di non poter garantire la sicurezza dei loro cronisti al lavoro nella Striscia di Gaza. (Dire) 13:00 30-10-23