Sanità. CdM approva nuovo Regolamento di organizzazione ministero

(DIRE) Roma, 30 Ott. – Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della Salute. Il nuovo disegno normativo prevede l’istituzione di quattro Dipartimenti e dodici direzioni generali, per assicurare l’esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero: Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio; Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie; Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale; Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali.

Ogni Dipartimento coordina, sovraintende e controlla l’operato di tre direzioni generali cui sono demandati compiti e funzioni afferenti a materie omogenee o affini. Nello specifico si legge nella nota del ministero: Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio: – Direzione generale delle risorse umane e del bilancio; – Direzione generale della comunicazione; – Direzione generale della vigilanza sugli enti e degli organi collegiali.

Nell’ambito del Dipartimento opera, fino al 31 dicembre 2026, anche l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie: – Direzione generale della prevenzione; – Direzione generale delle emergenze sanitarie; – Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità.

Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale: – Direzione generale della programmazione e dell’edilizia sanitaria; – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale; – Direzione generale dispositivi medici e del farmaco.

Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali: – Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l’ecosistema; – Direzione generale dell’igiene e della sicurezza alimentare; – Direzione generale della salute animale.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato inoltre lo schema di decreto recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute e dell’Organismo indipendente di Valutazione delle performance (OIV). (Com/Red/Dire) 18:42 30-10-23