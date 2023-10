Sudafrica, il Paese vince la coppa del mondo di rugby

20:45 – Il Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha invocato l’unità nazionale in seguito alla vittoria della squadra nazionale di rugby, gli Springboks, alla Coppa del Mondo in Francia. Questo risultato storico è stato ottenuto dopo una finale intensa contro la Nuova Zelanda. Il Sudafrica ha conquistato la coppa per la quarta volta, suscitando un senso di orgoglio e unità nel paese. Questa vittoria ha sottolineato il potere dello sport nel costruire la coesione nazionale.

La squadra di rugby ha una storia controversa, in quanto era considerata un simbolo del privilegio dei bianchi durante l’apartheid. Tuttavia, la sua trasformazione in una squadra multirazziale rappresenta un segnale dei cambiamenti avvenuti nel paese dopo l’era democratica del 1994.

Il Sudafrica affronta sfide economiche, con alti tassi di disoccupazione e povertà, ma il successo del rugby è stato visto come una fonte di ottimismo. Il presidente ha auspicato che questa vittoria ispiri le generazioni future con importanti lezioni di perseveranza, spirito di squadra, disciplina e leadership. (Fonte ANSA)