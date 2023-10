Alessandria. Guidava da oltre 30 anni con la patente scaduta: fermata dalla Polizia

Era solita usare la vettura per piccoli spostamenti tra paesi vicini alla sua residenza, principalmente in orari e giornate con poco traffico, fino alla scorsa settimana, quando una sessantenne italiana è stata fermata dalla Polizia di Stato nei pressi di Acqui Terme.

Agli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme che l’hanno controllata, ha provato a giustificarsi riferendo di averla dimenticata a casa.

La consultazione incrociata delle diverse banche dati in uso alle Forze di Polizia, consentiva però di accertare come la patente fosse stata rilasciata nel lontano 1979 e, da allora, tra lo stupore degli Operatori di Polizia, non risultava essere più stata rinnovata come ammesso dalla signora la quale riferiva di non aver mai fatto alcuna richiesta di rinnovo, guidando quindi per oltre 30 anni con patente scaduta.

Oltre alle sanzioni amministrative previste, la donna è stata anche segnalata alla Motorizzazione Civile per richiedere un provvedimento di revisione urgente, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti psichico-fisici previsti.

La Polizia di Stato ricorda quanto sia importante mantenere valida la patente di guida, poiché l’eventuale dimenticanza del rinnovo, oltre ad esporre il titolare a sanzioni amministrative può avere come conseguenza, se si superano i tre anni di scadenza, l’obbligo di ripetere tutti gli esami per il conseguimento dell’abilitazione.

comunicato stampa fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Alessandria/articolo/28576540a7c61d265391334535