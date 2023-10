Gaza, nuove tombe per le vittime e fosse comuni

21:20 – Dopo i bombardamenti israeliani a Deir el-Ballah, Gaza, il cimitero locale ha dovuto aprire nuove tombe per far fronte all’alto numero di vittime.

Le cerimonie funebri si svolgono in fretta negli ospedali, lontano dai familiari, con agenti di polizia e personale medico presenti. La sofferenza è acuita dal fatto che molte vittime sono sfollati, costretti a lasciare le loro case nel nord della Striscia, lontano dai propri congiunti.

La sepoltura degli sconosciuti è un problema, con corpi non identificati sepolti in fosse comuni. I parenti cercano disperatamente di identificare i propri cari negli ospedali, ma la direzione esorta a rimuovere i cadaveri. Braccialetti d’identità vengono usati per aiutare nei riconoscimenti. (Fonte ANSA)