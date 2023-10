Genova. Fuga in autobus dopo la rapina

Comando Provinciale di Genova – Genova, 31/10/2023 13:00

I Carabinieri della Stazione di Genova-Bolzaneto, con l’ausilio di militari del servizio di pronto intervento del Nucleo Radiomobile, hanno arrestato due uomini per una rapina commessa a Genova in zona Begato.

I due avevano avvicinato una pensionata mentre rincasava con la scusa di chiederle del denaro a titolo caritatevole. All’improvviso uno dei due l’ha afferrata per trattenerla mentre il complice le ha strappato la borsetta e la catenina d’oro che portava al collo. A quel punto i due malviventi sono fuggiti salendo dopo pochi istanti su un autobus che passava in quel momento.

La vittima, che fortunatamente non aveva subito lesioni, non si è persa d’animo e ha subito contattato il 112 per riferire l’accaduto. La Centrale Operativa ha immediatamente allertato le pattuglie in zona e due di esse hanno raggiunto in pochi minuti l’autobus sul quale erano ancora presenti gli autori del reato, ancora in possesso della refurtiva descritta dalla signora.

I due malfattori, due cittadini marocchini di 24 e 36 anni, con precedenti di polizia e irregolari sul territorio italiano, al termine delle formalità sono stati reclusi presso il carcere di Marassi mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/fuga-in-autobus-dopo-la-rapina