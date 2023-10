Manovra. Testo arrivato ieri sera in Senato, al via controaudizioni PD

(DIRE) Roma, 31 Ott. – Il testo della manovra è arrivato in Senato, ieri intorno alle 23. La commissione Bilancio è dunque convocata oggi per le 13.30. All’ordine del giorno il parere da dare al presidente del Senato in vista dell’Aula che si riunisce alle 15.

Intanto, sempre a Palazzo Madama, sono cominciate le controaudizoni del Pd con alcune realtà economiche colpite dalla crisi. Si parte coi lavoratori Ilva, poi La Perla, Marelli e Terzo settore. A momenti dovrebbe arrivare anche la segretaria Pd Elly Schlein. (Red/ Dire) 10:42 31-10-23