Motogp. Ufficializzati test 2024: si correrà al Mugello e a Misano

(DIRE) Roma, 31 Ott. – Dorna e Federazione internazionale di motociclismo (Fim) hanno comunicato le date dei test che verranno svolti durante la prossima stagione di MotoGP. Insieme ai team, piloti e il fornitore ufficiale di pneumatici per la classe regina, Michelin, è stato concordato un aumento delle giornate di test anche per provare una nuova specifica di gomme anteriori in vista della loro introduzione prevista per il 2025.

I test si terranno subito dopo la fine del Gran Premio, sulla stessa pista: Lunedì 29 Aprile si svolgeranno sul Circuito de Jerez-Ángel Nieto; Lunedì 3 Giugno all’Autodromo Internazionale del Mugello; Lunedì 9 Settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Queste tre giornate di test nel corso della stagione si andranno a sommare a quelle dei test già confermate che si terranno nella preseason. (Red/ Dire) 13:09 31-10-23