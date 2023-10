Oggi è Halloween

Il Doodle di Google di quest’oggi è un breve video, in realtà è come se fossero delle diapositive animate, che raccontano la notte di Halloween. Si tratta della vigilia della festa di Ognissanti.

La festa registra la sua prima edizione ad opera dei popoli del nord europa cattolici durante il periodo dell’Alto Medioevo. Halloween era la celebrazione della memoria dei morti, dei santi, dei fedeli defunti. Halloween seppur mantenendo il suo valore religioso cattolico è oggi per lo più un modo per fare festa giovanissimi e giovani. Esponendo le famose zucche conciate in modo da ricordare il volto di una strega malvagia.

Federica Romeo