Ricerca. Sviluppo embrioni nello spazio, avanti i test giapponesi

(DIRE) Tokyo, 31 Ott. – Il team di ricercatori provenienti dall’Università di Yamanashi, dalla Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) e dell’istituto di ricerca del governo Riken, coordinato da Teruhiko Wakayama, professore all’Università di Yamanashi, ha annunciato il successo degli esperimenti condotti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) che avevano lo scopo di trasformare un uovo di topo fecondato in una blastocisti, il primo stadio della differenziazione cellulare, di fatto sviluppando embrioni per la prima volta nello spazio.

Il risultato dell’esperimento, che è stato pubblicato sulla rivista scientifica statunitense iScience, arriva in un contesto di crescente interesse per gli effetti della gravità sulla riproduzione man mano che l’umanità avanza nella sua scoperta dello spazio.

Grazie all’utilizzo di un apposito dispositivo in grado di far maneggiare agevolmente i 720 campioni di embrioni a disposizione, l’astronauta giapponese Akihiko Hoshide, in missione sulla ISS, ha potuto scongelare e coltivare gli embrioni, parte a gravità 1 G, pari a quella terrestre, parte in ambiente a gravità zero. (Red/Dire) 17:51 31-10-23