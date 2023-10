Trebisacce (Cs). Grande successo per la “Serata Capano”

Boom di presenze alla sfilata organizzata dal negozio di abbigliamento tra i più noti dell’alto ionio.. Capano abbigliamento!

Ormai leader nel settore! Per la prima volta nella storia la strada nazionale viene chiusa per uno spettacolo privato, fortemente voluto dal Sindaco Alex Aurelio, che si è prodigato per regalare alla cittadina una occasione unica!

Tutto perfetto, modelli e modelle in risalto, dei veri professionisti che non hanno sbagliato nulla e hanno fatto sognare gli oltre 1000 spettatori!

Il mago illusionista Giandomenico Morello, già noto per le sue presenze a vari programmi RAI, ha divertito ed intrattenuto fino all’ultimo il pubblico entusiasta!

A fare coppia con lui Manola Federico presentatrice di grande talento, promessa nel mondo del giornalismo che conta.

Bravissimi anche Davide Mirone noto vocalist tra i più importanti in Calabria e il dj Giux anche lui talento indiscusso…

Meravigliose le canzoni dei due cantanti, Pietro Odoguardi e Enrico Dursi Grande Merito alle stupende collaboratrici dello staff Capano, Concetta Perri e Melissa Pizzurro.

La prima approdata nell’azienda Capano dal 2019, professionista da 20 anni nel settore, Melissa invece nuovo arrivo della squadra Capano che viene invece da diverse esperienze da modella, partecipando a Miss Italia portando lustro e visibilità alla sua città!

Poi che dire di Martina, 16 anni ancora da compiere, talento naturale e promessa nel campo della moda, che ha dato vita e realizzato tutta la serata! Tutto perfetto… Già si pensa alla seconda edizione!

comunicato stampa

ph – Fosbury Style – Visual art