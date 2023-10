Turismo. Santanchè: ponte Ognissanti dimostra che destagionalizzazione preziosa

(DIRE) Roma, 31 Ott. – “Secondo gli attuali dati riguardanti il ponte di Ognissanti, diffusi in questi giorni da una molteplicità di autorevoli fonti, emerge chiaramente come la destagionalizzazione rappresenti una preziosa e irrinunciabile opportunità per il settore turistico e i nostri territori, specie quando la si combina con grandi eventi o ponti come questo.

Un dato particolarmente significativo riguarda i pernottamenti che, trainati principalmente dall’importante ritorno dei turisti stranieri, sono destinati a superare persino i risultati ottenuti nel 2019.

Oggi, la vera sfida consiste nel comprendere appieno queste dinamiche e sfruttarle a vantaggio di coloro che operano nel settore turistico, i quali potranno sempre contare sulla presenza dell’esecutivo, mia e del dicastero che ho l’onore di dirigere”.

Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè da Palma di Maiorca dove ha appena terminato l’interministeriale del turismo lanciando il messaggio all’Europa che il turismo deve essere valorizzato nell’Unione. (Red/ Dire) 18:53 31-10-23