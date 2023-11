Australia, squalo bianco attacca gruppo di surfisti e ne sbrana uno

La polizia cerca il corpo di un uomo attaccato da uno squalo a Streaky Bay, nel Sud dell’Australia. Un uomo che ha assistito al terribile attacco afferma di aver catturato il video del pesce mentre la polizia cerca il corpo dell’uomo ucciso

Tragedia in Australia dove un gruppo di surfisti è stato improvvisamente attaccato da uno squalo che ne ha sbranato uno. La vittima è un uomo di 55anni che stava facendo surf vicino a Granite Rock a sud di Streaky Bay, nell’Australia meridionale, intorno alle 10.20 di martedì 31 ottobre 2023. Secondo le prime testimonianze, lo squalo sarebbe apparso dal nulla e li avrebbe attaccati, senza lasciare scampo all’uomo che è stato afferrato e divorato davanti ai compagni d’avventura terrorizzati.

I surfisti sono corsi in riva e hanno chiamato i soccorsi, ma dell’uomo è stata persa ogni traccia. I servizi di emergenza hanno avviato una ricerca su vasta scala del corpo dell’uomo, che non è stato ritrovato Sul posto sta indagando la Polizia.

I testimoni hanno inoltre raccontato che si tratterebbe di uno squalo bianco di circa 4,2 metri. Il surfista Jeff Schmucker che era sulla scena è corso su una moto d’acqua per trovare l’uomo, ma è stato circondato da quello che credeva fosse un grande squalo bianco di oltre 4 metri. “Lo ha attaccato di lato.

È affondato una volta, è risalito ed è affondato ancora e quella è stata l’ultima volta che il ragazzo lo ha visto”, ha detto ai media. Ha riferito inoltre di aver trovato i resti della tavola da surf del 55enne con un grande segno di morso. L’uomo ha lottato ma non poteva competere con l’enorme squalo, secondo un altro testimone. In Australia, Granite Rock è un noto terreno fertile per gli squali bianchi e l’attacco è avvenuto davanti a diversi bagnanti.

L’attacco arriva poche settimane dopo che Pamela Cook è stata morsa da uno squalo a Beachport, nel sud-est dello stato. La signora Cook è stata morsa a una gamba, riportando gravi ferite. È stata aggredita poco prima delle 8 del mattino mentre nuotava con il gruppo della comunità locale di Beachport Sea Urchins and Slugs vicino al molo della città.

Segue anche la morte, avvenuta a maggio, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” dell’insegnante Simon Baccanello, che si credeva fosse stato ucciso da uno squalo mentre faceva surf a Walkers Rock vicino a Ellison, sulla costa occidentale dell’Australia Meridionale. Un testimone afferma di aver visto uno squalo trascinare il signor Baccanello sott’acqua.

