New York: 120 mila studenti sono senza tetto

La grande mela, oltre a soffrire della crisi migranti, alle porte ha un altro problema. Molti studenti delle scuole pubbliche non hanno un tetto sopra la testa. Sono 120 mila i ragazzi, un record che fa paura. L’anno scorso, secondo il New York Times, gli studenti erano meno di 120 mila, nessuno aveva un punto stabile per chiamare casa.

Il motivo è per via dell’impennata dei migranti che ha investito New York, il Sindaco Democratico, Eric Adams, molte volte ha sottolineato che ormai la città sta vivendo una crisi dei migranti. La sua amministrazione sta cercando dei metodi per cercare di diminuire questo afflusso.

Il quotidiano newyorkese , ha reso note che alcune zone di New York sono più colpite di altre, e uno studente su nove non ha una casa. Il quartiere del Bronx ha una percentuale del 22% dei ragazzi che non hanno una dimora. Tra il 2017-18 la quota fu sfiorata di 115 mila studenti (fonte: ansa.it).

AO