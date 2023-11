New York: sparatoria vicino ristorante italiano, un ferito

L’Ennesima sparatoria si è consumata negli Stati Uniti, questa volta siamo a New York, un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito con un proiettile a una spalla.

Il giovane si trova fuori da un noto ristorante Italiano, ed è stato trasportato subito in ospedale, e non è in pericolo di vita. Secondo i media americani (che hanno citato alcune fonti della Polizia), due gruppi di ragazzini avevano cominciato a litigare, e uno di loro aveva estratto la pistola, e subito dopo ha fatto fuoco.

Cinque persone sono state fermate ed interrogate. Quattro di loro sono state rilasciate, a parte uno che l’unico maggiorenne. Contro di lui saranno formalizzate delle accuse (fonte: ansa.it).

AO