Blinken farà pressione su Israele per raggiungere pause umanitarie

Il segretario di Stato Statunitense Antony Blinken, cercherà di mediare con il Governo Israeliano, affinché accordi delle brevi pause nelle operazioni militari a Gaza, per consentire il rilascio in totale sicurezza degli ostaggi, la distribuzione degli aiuti umanitari.

La notizia è stata resa nota dal New York Times, che ha citato alcune fonti dell’amministrazione, sottolineando che Blinken durante il suo viaggio in Israele farà pressione per più pause umanitarie. La Casa Bianca ha voluto specificare che la pausa umanitaria non va confusa con un “cessate al fuoco”, anche perché andrebbe a beneficio di Hamas (fonte: ansa.it).

AO