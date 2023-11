Gaza, secondo l’ONU il Paese rischia il genocidio

Tali esperti indipendenti sono stati incaricati dal Consiglio per i diritti umani e agiscono in qualità di entità autonoma, senza rappresentare ufficialmente le Nazioni Unite.



Nel frattempo, l’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha reso noto che quattro scuole utilizzate come rifugi temporanei sono state danneggiate durante gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza di oggi.

Una di queste scuole è stata colpita dopo “due giorni di intensi bombardamenti nella zona” ed era situata nel campo profughi di Jabalia, come riportato in una dichiarazione dell’UNRWA.

Le altre tre si trovavano a Shati e due a Bureij. Secondo quanto segnalato dall’UNRWA, questi attacchi hanno causato almeno 23 vittime. (Fonte ANSA)