Il ritorno dei Beatles

Una delle band più amate al mondo ritorna nel 2023, oggi alle ore 15:00 è stato pubblicato la canzone “Now and Then” dei Beatles. I quattro ragazzi di Liverpool approdano nel 21 esimo secolo, con le loro canzoni colorate contraddistinte da parole di pace e amore.

Il nuovo singolo è il frutto di un lungo lavoro di Paul McCartney , Ringo Starr e George Harrison, su una vecchia demo, registrata da John Lennon nel 1978. La canzone ha una particolarità che la distingue dalla altre dei Beatles, è stata creata anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale, in modo di restaurala e di riutilizzare la voce del frontman inglese, scomparso nel 1980.

I tre ragazzi nel 1990 avevano già provato a riprodurla, ma il pezzo era stato messo da parte per via dei mezzi tecnologici di quegli anni.

La canzone era stata registrata nel 1978 da John Lennon nella sua casa a New York, quando già la band era sciolta.

Dopo la sua tragica morte, Joko Ono donò la canzone su una cassetta ai componenti rimasti. Inoltre oltre a “Now and Then”, all’interno del nastro c’erano altre demo come “Free As A Bird” e “Real Love”, che furono completata dai tre membri.

Tra il 1995 e il 1996, furono pubblicate come singoli, le prime canzoni dopo lo scioglimento della band che aveva cambiato la storia musica.

Paul McCartney, ha fatto sapere che John sarebbe stato entusiasta di questa nuova uscita: “È qualcosa che non dovremmo fare?

Ogni volta che ci pensavo, mi dicevo: aspetta un attimo, metti che avessi avuto la possibilità di chiedere a John ‘Ehi, ti andrebbe se finissimo questa tua ultima canzone?’ Sono sicuro, so che avrebbe risposto ‘Sì!’.

AO