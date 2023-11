L’ennesimo Instagram down

Oggi 2 Novembre alle ore 14:30 si è verificato un Instagram down. Il famoso social aveva smesso di funzionare in modo adeguato, sia su computer, tablet, e cellulari. Ci sono state 3.500 segnalazioni in Italia, 13.000 negli USA.

Su X (l’ex Twitter) si è creato subito l’hashtag #instagramdown, che è rientrato subito nelle tendenze del momento in Italia. Non si conoscono i motivi precisi del malfunzionamento, che tra l’altro si è presentato anche ieri per pochi minuti. Sicuramente l’azienda Meta (che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger) spiegherà il tutto nelle prossime ore.

AO