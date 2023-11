Sicurezza. Salvini: Più controlli nelle stazioni e sui treni

(DIRE) Roma, 2 nov. – “Per le mie competenze, sto lavorando per mettere i controlli nelle stazioni e sui treni. Stiamo lavorando per avere 1500 vigilantes in più, dal 1 gennaio si vedranno le prime assunzioni. Stiamo riportando l’operazione Strade sicure, in questa Manovra ci sono più soldi per le Forze dell’Ordine”. “Ho portato in Cdm un nuovo Codice della strada con maggiori sanzioni per chi sbaglia al volante, spero diventi legge entro Natale.

Il Parlamento deve fare presto. Se vai a velocità folle non è il nuovo codice e impedire un incidente, ma impedire ai neopatentati di guidare bolidi, il ritiro della patente o la sospensione anche per anni per chi guida sotto effetto di alcool e droga sicuramente servirà ad abbassare il numero degli incidenti”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini a Rtl 102.5. (Red/ Dire) 09:40 02-11-23