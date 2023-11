Tennis. ATP Parigi: Sinner sfida Djokovic per il titolo

(DIRE) Roma, 2 nov. – Dopo la vittoria in rimonta ottenuta contro McDonald nella notte parigina, Jannik Sinner scenderà subito in campo oggi pomeriggio per gli ottavi di finale. Per l’azzurro incrocio con Alex De Minaur, battuto cinque volte in altrettanti scontri diretti, l’ultimo nella finalissima di Toronto. Come riporta agipronews, secondo gli esperti di Betflag sarà ancora vittoria dell’italiano, in pole a 1,35 e 1,37 su 888sport contro la prima volta dell’australiano offerta tra 2,97 e 3,10.

In quattro dei cinque precedenti, Sinner non ha concesso set, con il 2-0 per l’attuale numero 4 del ranking avanti tra i risultati esatti a 1,88. Sinner, fresco della vittoria di Vienna, cercherà di portare a casa il secondo Master 1000 della propria carriera. L’azzurro in lavagna è il secondo favorito a quota 6,50, dietro al favorito numero uno Novak Djokovic, visto vincente a 1,85 volte volte la posta. (Com/Red/ Dire) 10:19 02-11-23