Alluvione. Giani: Arno sotto livello guardia, pericolo scongiurato

‘Cura e lavori fatti negli ultimi anni hanno prevenuto effetti terribili’

(DIRE) Firenze, 3 Nov. – “L’Arno è sotto il livello di guardia. La mia preoccupazione fondamentale dopo una lotta che abbiamo vissuto da ieri sera, tutta la notte, sul pericolo che questa area estesissima portasse le acque, che sono esondate in vari punti, sull’Arno è scongiurata. Forse anche l’attenzione, la cura, i lavori che sono stati fatti nel corso dell’Arno hanno prevenuto in qualche modo quello che poteva essere l’effetto più terribile”.

È quanto dichiara il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, facendo il punto a palazzo Strozzi Sacrati sulla grave emergenza maltempo che interessa da ieri sera ampi tratti regionali. Il governatore in queste ore ha effettuato un sopralluogo sull’Arno a Firenze.

“Ma gli effetti più terribili ci sono stai nel territorio- prosegue- questa è stata una precipitazione senza precedenti: in quattro ore abbiamo visto una media di 200 millimetri, non è caduta tanta acqua in un arco di tempo così concentrato di tre, quattro ore nemmeno nell’alluvione del 1966”. In questo senso il governatore esprime anche “grande dolore” per le vittime finora registrate. (Red/ Dire) 12:28 03-11-23