Cinisello Balsamo (Mi), droga e armi: la Polizia arresta 2 persone

Ieri mattina a Cinisello Balsamo (Mi), la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini italiani di 46 e 35 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il 46enne, inoltre, è stato arrestato anche per detenzione di arma comune da sparo alterata con relativo munizionamento.

Intorno le 12, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Sesto San Giovanni hanno notato un’autovettura con a bordo due persone sospette, in direzione via Guardi a Cinisello Balsamo (Mi), seguendola fino a uno stabile situato sulla stessa via. Dopo qualche minuto, dalla macchina è sceso il 35enne che si è recato all’interno dell’abitazione.

I poliziotti di via Fiume, dopo essersi appostati nelle vicinanze dello stabile, hanno notato diverse persone entrare e uscire; pertanto, hanno fermato il 35enne all’uscita trovandolo in possesso di 11 grammi di cocaina e 100 euro.

Poco dopo, gli agenti hanno fermato il 46enne proprietario dell’appartamento in possesso di circa 1000 euro.

A seguito della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati 131 grammi di cocaina, 11 grammi di hashish, 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Inoltre, all’interno di un mobile, è stata rinvenuta una pistola modificata con munizionamento e un silenziatore.

