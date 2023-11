Hollywood: raggiunto accordo tra produttori e attori?

Lo sciopero sembrava ormai concluso a Hollywood, per più di 4 mesi gli sceneggiatori hanno incrociato le braccia per dire basta ai salari troppo bassi, e per la minaccia dell’intelligenza artificiale. Il 2 Maggio ha preso piede la protesta, dopo qualche settimana si sono uniti anche gli attori, pure a loro preoccupa l’IA. Alcuni produttori vorrebbero scansionare il viso di attori non protagonisti, così da poter utilizzare la loro faccia quando è necessario, e la paga corrisponderebbe a un solo giorno di lavoro..

Alla fine sono stati raggiunti degli accordi tra produttori e sceneggiatori, ma per i contratti degli attori (Sag-Aftra) non è stata raggiunta nessuna intesa a fine Settembre scorso. La sera di Mercoledì 1 Novembre, vi è stato un incontro tra gli studios e il sindacato degli attori, l’incontro si è dilungato fino a tarda serata. Tra i tanti argomenti c’è stato quello dell’intelligenza artificiale.