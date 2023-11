Meloni: accuse assurde dalla Schlein per il dramma in Toscana

“In queste ore drammatiche per la Toscana e l’Italia tutta, leggo da parte di Elly Schlein assurde accuse nei confronti del Governo in tema di cambiamenti climatici ed energie rinnovabili. L’opposizione ha tutto il diritto di criticare l’operato dell’Esecutivo, ma adoperare calamità e tragedie per fare attacchi politici strumentali e infondati è un comportamento che reputo sconsiderato. Rinnovo il mio pensiero alle popolazioni colpite e a tutti gli operatori impegnati nei soccorsi. Il Governo è al vostro fianco“.

Questo il post con cui il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sulla sua pagina ufficiale di X, risponde al segretario del PD che cerca di far ricadere colpe sul Governo per l’eccezionale ondata di maltempo che ha investito la Toscana. Bufera che sta passando su buona parte del territorio italiano.

Accuse totalmente infondate e pretestuose contro la Maggioranza che non tengono conto dell’esiguo arco temporale durante di governo nessuno avrebbe potuto incidere pesantemente sul “clima” e l’ambiente. Due settori trascurati per decenni che hanno bisogno di tempo e denaro per essere sistemati a modo.

Fabrizio Pace