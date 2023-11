Tropea: 100 atleti per il triathlon degli Dèi

Sul podio prima edizione Spinazzè e Migliaccio. Il Sindaco: destinazione esperenziale a 360°

TROPEA (VV) – 100 atleti provenienti da tutta Italia per partecipare al Triathlon degli Dèi. Sono, questi, numeri importanti che confermano Tropea come destinazione esperenziale a 360°, capace di intercettare target diversi come quello importante e dinamico come il segmento sportivo.

Ad esprimere soddisfazione per il successo di adesioni fatte registrare dall’evento è il Sindaco Giovanni Macrì che coglie l’occasione per ringraziare gli organizzatori per aver scelto il Principato come tappa nazionale dell’iniziativa multidisciplinare che lega nuoto, ciclismo e podismo.

Promosso dall’Asd X-Sport Green guidata dal Presidente Luca Mancuso, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, dalla Provincia di Vibo Valentia, dalla Regione Calabria, Calabria Meravigliosa, Coni, Sport e Salute Calabria, l’evento sportivo ha raccolto nel Principato atleti e accompagnatori provenienti da più regioni d’Italia.

L’evento è stato impreziosito dalla performance dell’esperto pilota Augusto Fonti che, con il coordinamento a terra di Rudy Natale, a bordo di un aereo acrobatico RV7 ha fatto alzare gli occhi al cielo per una esibizione mozzafiato e un finale decisamente patriottico con il rilascio di fumogeni tricolori.

Sul podio sono saliti, per la categoria uomini, l’atleta professionista Federico Spinazzè della Silca Ultralite e, per le donne, la triatleta Francesca Migliaccio dell’Accademia Triathlon.

La prima frazione di nuoto, per 750 metri, si è svolta con l’assistenza delle unità di salvataggio dei cani della SICS coordinati da Andrea Barone, del nucleo sommozzatori dell’AISA di Paolo Palladino e delle numerose imbarcazioni. Concluse le fasi natatorie, gli atleti hanno inforcato la propria bicicletta per percorrere 20 km sino al centro storico di Tropea letteralmente invaso da curiosi e appassionati sportivi. Il percorso ha contato 4 giri dal mare fino a piazza Cannone. L’ultima frazione, quella podistica, si è svolta sul lungomare per 5 km.

(Fonte: Comune di Tropea – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)