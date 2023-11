Barelli (FI): a Paese serve Riforma Costituzionale per più stabilità

(DIRE) Roma, 5 Nov. – “Il Paese ha bisogno di una riforma costituzionale che garantisca governi stabili e faccia venir meno il malvezzo dei cambi di casacca in Parlamento. Il voto degli elettori non può e non deve essere tradito nel corso della legislatura.

Se i cittadini hanno scelto da chi essere governati, è giusto che la loro volontà non sia disattesa. Si tratta di dare una risposta concreta ai problemi emersi negli ultimi dieci anni, dove spesso abbiamo avuto premier mai indicati dagli elettori.

Naturalmente, il Parlamento potrà fare ulteriori valutazioni e approfondimenti, ma la strada tracciata è sicuramente quella giusta”. Lo ha dichiarato il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo a Skytg24. (Red/ Dire) 12:15 05-11-23