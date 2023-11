MO. Alemanno: a San Pietro e in tante chiese lo striscione ‘fermare il massacro’

Il Santo Padre saluta il ‘comitato fermare la guerra’

(DIRE) Roma, 5 Nov. – “Questa mattina all’Angelus di Papa Francesco abbiamo portato in Piazza San Pietro lo striscione “Fermare il massacro” firmato dal “Comitato Fermare la guerra ODV”. Il Santo Padre dopo un forte appello alla pace in Medio Oriente ci ha fatto l’onore di salutare, tra gli altri, i volontari del Comitato Fermare la guerra.

Lo stesso gesto è stato ripetuto dai nostri volontari in tante Basiliche delle città italiane. Con questo gesto abbiamo voluto mostrare la nostra vicinanza a Papa Francesco che, sia per la guerra in Ucraina che per il conflitto in Palestina, è l’unico leader mondiale che si sta impegnando realmente per la Pace.

Il Santo Padre insieme al Segretario generale dell’ONU Guterres devono richiamare tutte le potenze mondiali alle loro responsabilità per fermare l’attacco del Governo Netanyahu nella striscia di Gaza e ottenere la liberazione di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas. Dopo il pogrom di Hamas che il 7 ottobre ha ucciso 1200 persone e ne ha sequestrati oltre 200, il Governo Netanyahu ha risposto con un mese di attacchi che hanno provocato dai 9.000 ai 10.000 morti.

In entrambi i casi la gran parte delle vittime sono civili innocenti, con una elevata percentuale di bambini. È tempo di imporre un cessate il fuoco o almeno una tregua umanitaria per allentare la morsa che sta distruggendo la striscia di Gaza con tutti i suoi abitanti dentro.

Lo stesso vale per l’Ucraina dove da quasi due anni si sta trascinando una guerra che nessuno può vincere. Il nostro è anche un appello al Governo italiano per uscire dall’ignavia e schierarsi a fianco di Papa Francesco e dell’ONU per impegnare la comunità internazionale in modo chiaro e netto per la pace e la liberazione di tutti gli ostaggi”. Così in una nota Gianni Alemanno, portavoce del “Comitato Fermare la guerra ODV”.

Una trentina di volontari del “Comitato Fermare la guerra ODV” con l’autorizzazione delle autorità vaticane ha portato in Piazza San Pietro uno striscione di 10 metri con la scritta “Fermare il massacro” e analoga cosa è stato fatta davanti alle basiliche di molte città italiane. (Red/ Dire) 13:33 05-11-23