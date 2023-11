Premierato, Casellati: approccio opposizioni non sia pregiudiziale

(DIRE) Roma, 5 Nov. – “Il Parlamento è il luogo naturale del dibattito politico per cui un testo non può mai considerarsi “blindato”.

Se le modifiche saranno coerenti con la ratio della riforma costituzionale sono pronta a discuterle. L’importante è che l’approccio delle opposizioni non sia “pregiudiziale”, nel senso che il dialogo non si traduca in un monologo”.

Così il Ministro delle Riforme Elisabetta Casellati risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sulla riforma costituzionale che introduce l’elezione diretta del premier, la maggioranza sia aperta a modifiche delle opposizioni o se il testo sia blindato e, non essendoci i due terzi in Parlamento, il referendum confermativo sia inevitabile. (Red/ Dire) 14:07 05-11-23