Manovra. Nursind in stato d’agitazione su norma pensioni e risorse contratto

“Si incentiva fuga infermieri verso nuovi lavori o fuori confine”

(DIRE) Roma, 6 Nov. – “Non si cambiano le regole del gioco a partita in corso. Il ricalcolo delle pensioni retributive contenuto in manovra è inaccettabile per una categoria che è già ridotta al lumicino e a cui la nuova norma darà solo il colpo di grazia, incentivando ancora di più la fuga di infermieri o verso nuovi lavori o fuori confine”.

Con queste parole il segretario nazionale del Nursind, Andrea Bottega, annuncia la decisione presa dal Consiglio nazionale di proclamare lo stato d’agitazione. Bottega aggiunge che “lo spiraglio aperto dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, non basta a tranquillizzarci. Se il governo non tornerà sui suoi passi siamo pronti allo sciopero. Non è accettabile che un infermiere assunto per esempio nel ’92 arrivi a perdere, secondo le nostre stime, circa 6mila euro lordi all’anno di pensione”.

Per il segretario del Nursind si tratta di “una cifra enorme, considerando lo stipendio medio di un professionista. Senza contare che un cambio di regime previdenziale così improvviso non darebbe neppure il tempo di ragionare su una exit strategy. L’unico effetto che produrrebbe, questo sì, è di accelerare ancora di più gli addii in seno alla categoria. Col rischio per l’Italia di ritrovarsi con circa 13mila infermieri in meno, come sostiene la Fnopi”.

“La nostra protesta- evidenzia- però non riguarda solo gli assegni previdenziali, ma anche le risorse stanziate in legge di Bilancio per i rinnovi contrattuali, del tutto insufficienti a una piena valorizzazione della professione. Siamo di fronte, infatti, a un finanziamento che riesce a mala pena a coprire l’anticipo della vacanza contrattuale che percepiremo a dicembre. In una parola: briciole”.

“Non c’è alcuna prospettiva di migliorare le condizioni lavorative ed economiche degli infermieri- conclude Bottega- né di coprire il turnover e potenziare la sanità territoriale”. (Com/Red/Dire) 13:13 06-11-23