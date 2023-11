Messina, recuperato un uomo caduto in un dirupo in località Molino

Domenica 5 Novembre una squadra della sede centrale è intervenuta in località Molino, per recuperare un uomo caduto in un dirupo. Considerata la zona, la sala operativa ha chiesto l’intervento dell’elicottero del reparto volo di Catania.

Gli aerosoccorritori sono stati calati con verricello, hanno recuperato l’infortunato e lo hanno issato a bordo trasportandolo al campo sportivo di località Santa Margherita, dove il personale medico ne ha constatato il decesso. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=89021