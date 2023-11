Reggio Calabria, per il carcere di Arghillà stanziati euro 11.249.169,28

Saccomanno (Lega): grazie al Ministro Salvini 166 mln per interventi sugli istituti penitenziari

<<Grande attenzione del Ministro Matteo Salvini sulle strutture carcerarie. Il Comitato interministeriale sull’edilizia carceraria ha dato il via per oltre 166 milioni di euro per interventi sugli istituti penitenziari.

In Calabria è stata finanziata la somma di euro 11.249.169,28 per lavori a sostegno del carcere di Arghillà. Un importo importante per cercare di rendere più adeguata la struttura e migliorare le condizioni di vita dei detenuti.

Si tratta, complessivamente, di uno dei maggiori finanziamenti elargiti dal Governo per il sistema penitenziario. Interventi importanti, alcuni dei quali attesi da anni, riguardanti la sicurezza degli istituti e il miglioramento delle condizioni di vivibilità, nonché l’adeguamento funzionale dei penitenziari.

Le attività saranno affidate ai provveditorati interregionali, che avranno il ruolo di soggetti attuatori. Qui di seguito, nel dettaglio, gli importi riconosciuti:

• Milano San Vittore – Padiglioni II e IV € 6.000.000,00;

• Milano Bollate € 8.056.750,00;

• Brescia-Verziano € 38.800.000,00;

• Carcere di Forlì € 27.804.617,70;

• IPM Triveneto ex casa circondariale di Rovigo € 3.500.000,00;

• San Vito al Tagliamento € 41.020.084,45;

• IPM Quartucciu € 1.573.363,18;

• Carcere di Bari – ristrutturazione € 4.000.000,00;

• IPM Lecce € 1.500.000,00;

• Potenza – 2° stralcio (padiglioni: penale e osservazione) € 260.000,00;

• Poggioreale € 13.949.052,45;

• Carcere di Enna € 1.500.000,00;

• Reggio Calabria Arghillà € 11.249.169,28;

• Pisa – Adeguamento € 450.000,00;

• Prato – Adeguamento € 951.152,09;

• Prato – Adeguamento € 500.000,00;

• Firenze Sollicciano – Realizzazione nuovo edificio € 497.757,87;

• Porto Azzurro – Adeguamento € 955.060,60;

• Gorgona – Realizzazione impianti € 1.200.000,00;

• Volterra – Realizzazione sala polivalente € 1.328.518,01;

• Spoleto (PG) – Casa di Reclusione € 959.477,59.

Ancora una volta la Lega e il Ministro Salvini dimostrano concretezza ed operatività>>. Lo dichiara il Commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno