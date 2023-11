Traffico rallentato sulla Statale 288

(DIRE) Palermo, 7 Novembre 2023, 12:34 – Incidente mortale sulla Statale 288 all’altezza di Aidone, in provincia di Enna. Un’auto, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada.

Nell’impatto una persona ha purtroppo perso la vita. Il traffico è rallentato all’altezza del chilometro 49,600. Sul posto il personale di Anas e le forze dell’ordine. (Red/Dire) 12:34 07-11-23