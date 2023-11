Bari. Violenza sessuale in danno di una minorenne: Polizia arresta lo zio

Nella mattinata del 6 Novembre i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno arrestato un 66enne della provincia di Bari per violenza sessuale aggravata.

Nell’estate del 2020 la vittima, appena undicenne, residente in provincia, raggiunge il paese vicino per far visita alla nonna. In quel paese vive anche uno zio della ragazzina che la incontra per strada, la conduce in un luogo isolato e la costringe a subire rapporti sessuali.

Un ulteriore episodio si è verificato l’anno successivo, in occasione delle festività natalizie. Gli accertamenti investigativi sono nella fase delle indagini preliminari, in attesa di essere sottoposti al vaglio giurisdizionale durante il processo, nel contraddittorio con la difesa.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Bari/articolo/1571654a03cd97b64131621069