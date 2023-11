Camerun, separatisti uccidono 20 persone

20:50 – Separatisti anglofoni hanno effettuato un attacco all’alba nell’ovest del Camerun, uccidendo almeno 20 persone e ferendone altre 10.

L’attacco ha colpito il villaggio di Egbekaw, causando la distruzione di case e la morte di uomini, donne e bambini. Questi separatisti lottano per ottenere l’indipendenza chiamata Ambazonia nell’ovest del Camerun e sono stati coinvolti in conflitti armati con le forze governative dal 2017.

La situazione è stata descritta come “sotto controllo” dalle autorità locali, che stanno indagando sull’attacco. Purtroppo ancora non è stato identificato un gruppo responsabile per l’attacco. La regione è stata teatro di conflitti a lungo termine tra la popolazione anglofona e quella francofona. La repressione delle proteste ha scatenato un conflitto a tutto campo che ha causato molte vittime.

Amnesty International ha denunciato violenze da entrambe le parti e il conflitto ha provocato oltre 6.000 vittime. Si sospetta che l’attacco abbia lo scopo di disturbare le celebrazioni per il 41° anniversario di Paul Biya come presidente del Camerun. (Fonte Al Jazeera)