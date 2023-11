DL Caivano. Battilocchio (FI): Governo ci ha messo la faccia

(DIRE) Roma, 7 Nov. – “Forza Italia voterà convintamente la fiducia a questo decreto, che contiene una serie di norme che vanno nella giusta direzione”. Così Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare Periferie intervenendo in Aula a Montecitorio in dichiarazione di voto sul DL Caivano, su cui il governo ha posto la questione di fiducia.

“Pochi giorni fa – ha proseguito – assieme alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle periferie, abbiamo visitato Caivano, un luogo in cui si è realizzato, purtroppo, un fallimento della politica. Un posto abbandonato, in cui purtroppo nel tempo si è andato rafforzando un meccanismo perverso fatto di omertà, di degrado, di illegalità, di infanzia violata. Il governo ci ha messo la faccia, intervenendo in maniera efficace con un modello d’azione che può e deve essere replicato ed esportato in altre realtà della nostra penisola che condividono con Caivano criticità e problematiche.

La formula utilizzata prevede delle risorse ad hoc, progettualità in tempi certi, una governance specifica basata su competenza ed efficienza. Quelle portate avanti dal Governo sono azioni celeri, immediate e concrete”, ma “sicuramente la rivincita dello Stato parte con decenni di ritardo. Con la Commissione Periferie stiamo visitando in tutte le città metropolitane del nostro Paese quelli che De Andrè chiamava ‘i quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi’.

Stiamo riscontrando problematiche enormi, ma stiamo anche incontrando tanta luce”, “legata a figure come Don Maurizio Patriciello o Don Antonio Bonuccia, come il maestro Maddaloni che crea medaglie nella sua piccola palestra di Scampia, o la Preside, che lotta nella sua scuola per offrire servizi di qualità.

Compito delle istituzioni è fare in modo che questa luce diventi nuovamente fiducia nello Stato e nelle istituzioni. Questo decreto va certamente nella giusta direzione e noi lo sosterremo convintamente”, ha concluso. (Red/ Dire) 17:16 07-11-23