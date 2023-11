Federazione Italiana Pesistica. Cosenza, tre podi calabresi ai campionati italiani under 15 del 4 e 5 Novembre

Importanti affermazioni degli atleti calabresi ai Campionati italiani maschili e femminili under 15 della Federazione Italiana Pesistica, ospitati a Cosenza presso il Palazzetto dello Sport “Domenico Ferraro”.

La manifestazione, organizzata dalla ASD Kodokansport di Cosenza, ha registrato sia la nutrita presenza di autorità politiche e sportive che una qualificata cornice di pubblico a corredo dei migliori talenti della pesistica italiana nelle classi di età 2008, 2009 e 2010.

Si sono laureati campioni italiani under 15 Martina Mangiarano della Kodokansport CS, già atleta di punta della nazionale giovanile, nella cat. 55 kg. e Christian Boer, tesserato con le Fiamme Oro, sezione giovanile di Vibo Valentia, nella cat. 89 kg., figlio d’arte del già nazionale olimpico Moreno Boer, attuale direttore tecnico regionale per la Calabria.

Sul podio anche Cristian Spadafora, bronzo nella cat. +102 kg, sempre per la Kodokansport CS.

Da sottolineare che la piccola di casa Mangiarano, Marica Rita classe 2010, ha battuto i record italiani under 13 cat. 55 kg. nello strappo, slancio e totale, ben figurando al cospetto di atlete più adulte di due anni.

Infine, nella classifica finale femminile per società, terzo posto per la ASD Kodokansport di Cosenza di Marco Mangiarano e Patrizia Parise, alle spalle della Pesistica Pordenone e delle Fiamme Oro.

«Vi è piena soddisfazione del Comitato regionale Calabria per la riuscita di questa importante manifestazione agonistica, la più rilevante dell’anno solare per i giovani talenti delle classi 2008, 2009 e finanche 2010; per la prima volta nella sua storia – continua il Delegato regionale Marco Giovannini – la Calabria ha ospitato un Campionato italiano e ciò testimonia il percorso e la crescita del movimento pesistico regionale in tutte le sue componenti; grande merito alla società organizzatrice, la ASD Kodokansport, ed al suo Presidente e delegato provinciale di CS, Marco Mangiarano».

