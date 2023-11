La Federazione Italiana Pallavolo sbarca su Whatsapp: ecco il canale ufficiale

Da oggi la Federazione Italiana Pallavolo è anche su Whatsapp. La FIPAV, infatti, è una delle prime federazioni sportive italiane ad inaugurare il proprio canale ufficiale sulla famosa applicazione di messaggistica che conta in Italia più di 33 milioni di utenti.

Un nuovo modo, dunque per rimanere in contatto diretto con le Nazionali azzurre di pallavolo, beach volley e sitting volley, oltre a fornire informazioni utili per i tesserati e società affiliate.

Giornalmente saranno condivisi aggiornamenti, immagini, video e altri contenuti attraverso l’app di messaggistica.

Per chi vuole seguire la FIPAV su WhatsApp, che ha ricevuto da parte della piattaforma il riconoscimento ufficiale con la spunta di verifica, sarà semplicemente necessario accedere alla sezione “Aggiornamenti” dell’app e cercare “FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO” tra i vari canali ufficiali disponibili, cliccare “iscriviti” e iniziare a ricevere sul proprio smartphone tutti i nostri contenuti.

In alternativa è possibile iscriversi direttamente QUI.

L’app di messaggistica più popolare al mondo negli negli ultimi anni ha stravolto sempre di più le modalità per essere sempre aggiornati. Per gli appassionati di pallavolo, dunque, un nuovo strumento per conoscere tutti i dettagli delle varie discipline sportive e tanto altro.

Come funziona il canale?

A differenza di una normale chat, chi decide di iscriversi al canale riceverà messaggi, link, foto e articoli con i quali sarà possibile interagire tramite una “reazione”, oltre che condividere con i propri contatti whatsapp il contenuto.

Questa nuova funzione di WhatsApp, disponibile in Italia da alcune settimane, è completamente gratuita.