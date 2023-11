Manovra. Gasparri: infondata informazione di ANCE su aumento imposte casa

(DIRE) Roma, 7 Nov. – “L’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha dichiarato, durante l’audizione sulla legge di bilancio di questa mattina, che nella manovra è previsto un aumento dell’imposizione fiscale sul settore immobiliare, stimato in circa 2 miliardi di euro.

Questa informazione non è fondata, in quanto nel documento depositato dall’Associazione dei costruttori, il 93% di tale incremento (1,8 miliardi di euro) è costituito dall’aumento dall’8 all’11% della ritenuta sui bonifici collegati ai bonus edilizi, destinati al periodo 2024-2026, che corrisponde ad una temporanea perdita di liquidità per le aziende edili, ma non ad un aumento delle imposte sulla casa”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. (Red/ Dire) 17:02 07-11-23