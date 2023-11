Viabilità. Salvini: In arrivo regole per monopattini

(DIRE) Roma, 7 Nov. – “Non ci sarà nessun onere per le biciclette nel nuovo codice della strada. Non ci saranno targhe o assicurazioni. La stessa cosa non si può dire per i monopattini che non possono andare anche a 50 all’ora sulle strade, tangenziali e marciapiedi.

Non è una crociata la mia ma ci sono essere delle regole che vanno rispettate, come ad esempio il limite di velocità”. Lo dice Matteo Salvini nel corso del suo intervento all’esposizione internazionale delle due ruote, in corso alla Fiera di Milano Rho. (Red/ Dire) 12:04 07-11-23