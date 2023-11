Yemen, assistenza per 21,6 milioni di persone

20:30 – Nel corso dell’anno, 21,6 milioni di persone in Yemen, di cui 11 milioni sono bambini, necessiteranno di assistenza umanitaria.

Save the Children, ha ripreso le sue operazioni in Yemen settentrionale dopo una breve sospensione dovuta alla morte di un membro del personale detenuto. La sospensione è stata causata dalla morte del direttore della sicurezza Hisham Al-Hakimi, e Save the Children continua a chiedere un’indagine indipendente sulla sua morte.

Questi programmi rappresentano oltre il 65% delle attività dell’organizzazione nello Yemen, che nel corso dell’anno precedente ha assistito 1,8 milioni di persone, di cui 1,1 milioni erano bambini. Save the Children rinnova il suo impegno a fornire assistenza vitale ai bambini in Yemen. (Fonte ANSA)