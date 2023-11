Ancona, intervento per ultraleggero caduto

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Trecastelli per soccorrere due persone che viaggiavano a bordo di un aereo ultraleggero precipitato nel greto del fiume Cesano.

La squadra VVF sul posto ha collaborato con i sanitari del 118 per liberare uno dei due occupanti dai rottami del velivolo mentre l’altro era uscito in autonomia. Sul posto l’eliambulanza, per il trasporto delle persone all’ospedale regionale di Ancona, Carabinieri e Polizia Locale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=89059