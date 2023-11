Como. Palestinese clandestino scappa dall’ospedale e va in Svizzera: rintracciato ed estradato in frontiera

Era in carcere per aver rapinato un Rolex da 60 mila euro ad un milanese, dopo un litigio in cella veniva ricoverato ed era poi riuscito ad evadere dall’ospedale San Paolo di Milano nel Settembre scorso, dove un agente penitenziario nell’inseguirlo cadeva rovinosamente nel vuoto rimanendo in coma.

Il Settore Polizia di Frontiera di Como-Ponte Chiasso ha proceduto, a seguito di estradizione dalla Svizzera, al ripristino di “Ordinanza di custodia cautelare in carcere” nei confronti di un cittadino palestinese.

Ora si trova nel carcere di Como.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Como/articolo/2957654b63066a59e501595780