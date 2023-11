Grosso ramo di magnolia su auto in transito a Piazza Indipendenza a Reggio

12:30 – Ancora una tragedia scampa per opera della dea bendata. Un pesante ramo, di una delle grandi magnolie presenti sul Lungomare di Reggio Calabria, è caduto su un’automobile in transito. Pare solo tanta paura per il conducente della Fiat Tipo, che durante il breve tragitto nella rotatoria di Piazza Indipendenza è stata colpita del grosso ramo. La zona è attualmente interdetta al al traffico per permettere la pulizia del manto stradale. L’auto colpita è già stata rimossa, come si evince dalla fotografia fatta in loco.

Non è la prima volta che succedono accadimenti simili, l’Inverno scorso morì anche un uomo. La stagione fredda è alle porte, anche se in ritardo, si spera che l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, e chi di dovere, provvedano a far sistemare il verde pubblico perchè non si ripetano fatti simili.

Federica Romeo