Sicurezza, Potenti (Lega): Strade sicure, in arrivo 15 nuovi militari a Livorno

“Una grande notizia per la sicurezza del nostro territorio appena arrivata dal Governo e che mi onoro di aver appreso personalmente dal Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni è l’arrivo di 15 nuovi militari di Strade Sicure a Livorno. Il Governo di centrodestra mantiene le promesse ed a fronte delle esigenze manifestate dal Prefetto di Livorno Paolo D’Attilio – che ringraziamo per la decisione di porre la richiesta al Governo – ha concesso questo ulteriore supporto per il controllo del territorio.

Questa notizia conferma l’attenzione per la sicurezza dei cittadini e segue di poco la notizia dell’assegnazione presso la Questura di Livorno di 10 unità di personale. Vittorie come questa sono possibili grazie all’impegno di un Governo, come l’attuale, che a cuore la sicurezza dei cittadini e delle Forze dell’Ordine”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.