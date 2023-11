Emilia Romagna, Renzi: Schlein-Bonaccini decidano cosa fare da grandi

A comunali coi candidati più convincenti, e su alluvione…

(DIRE) Bologna, 9 Nov. – Matteo Renzi avverte il PD emiliano-romagnolo. “Il PD a casa sua chiarisca quale è il disegno strategico, anche perché l’Emilia-Romagna è stata la fucina dell’ultimo congresso, tra Stefano ed Elly. Decidano che cosa fare da grandi, noi nel frattempo ci occupiamo delle questioni concrete”.

Il leader di Italia viva, stasera a Bologna per una tappa del suo tour in vista delle europee davanti a circa 300 persone, esalta i suoi che hanno appena fondato il gruppo in Regione (“Abbiamo una bella squadra”) e ribadisce che in vista delle comunali si guarderà al “candidato più convincente”, senza uno schema fisso dunque ma caso per caso, Comune per Comune. Ma Renzi, tra le “questioni concrete” di cui vuole occuparsi IV, cita anche l’alluvione.

Il Governo, dice, “non può annunciare di avere stanziato un sacco di soldi per le terre alluvionate e poi vedere che i ristori sono pari a zero o quasi. Questo vale per la Romagna e in prospettiva anche per la Toscana”. (Red/ Dire) 19:41 09-11-23