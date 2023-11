Fisco. Per autonomi con ricavi fino a 170mila euro, secondo acconto Irpef va al 2024

(DIRE) Roma, 9 nov. – Per le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. È possibile, inoltre, versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024. Con la circolare n. 31/E di oggi l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti su queste novità, contenute nel decreto collegato alla manovra 2024 (Dl n. 145/2023, “decreto Anticipi”).

Il rinvio – La circolare ricorda che il collegato alla manovra ha introdotto, solo per il periodo d’imposta 2023: il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione Redditi Persone fisiche 2023; la possibilità di effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo). Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.